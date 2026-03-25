現役警察官が起訴された警視庁暴力団対策課が、国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」トップの木山こと小畑寛昭容疑者（40）を東京都暴力団排除条例違反で逮捕したのは1月26日のこと。警察とこの匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ＝匿流）との攻防は熾烈を極めており、ナチュラル側も防戦一方ではないようだ。すでに警視庁の現役警察官を取り込んでいたことも明らかになっている。情報漏えいの罪に問われているこ