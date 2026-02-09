東京都内の火葬料金が他の自治体と比べて非常に高い水準となっている。一体なぜなのか。ジャーナリストの伊藤博敏さんは「大阪や京都では戦前に自治体による民間火葬場の買収が進んだが、東京は公営化が進まなかった」という――。※本稿は、伊藤博敏『火葬秘史 骨になるまで』（小学館）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kyonntra※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kyonntra■「公共インフラ」化した火葬火