衆院選は８日、投開票が行われた。れいわ新選組の開票センターでは大石晃子氏と、櫛渕万里氏の両共同代表が会見。テレビ各局が選挙前議席８からの激減を予測し、総じて「０〜３」の厳しい数字が出たことに、大石氏は「最後カウントされるまでは断定できないけど、大きく議席を減らす可能性が高い、そうであれば非常に悔しいことであります」と悔しさをにじませた。選挙前に山本太郎代表が健康上の理由で参院議員を辞職する考え