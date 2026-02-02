健康寿命を延ばすためには歩くことが欠かせないが、合わない靴を履いていると、むしろ不調につながるという。足に関して専門的な知識を兼ね備えたスペシャリストが結集する「下北沢病院」理事長の久道勝也医師が、医学的な見地から「正しい靴選び」を解説する――。■フェラガモが教える靴の選び方普段、靴をどのように選んでいるだろう。足のサイズは意識しても、“履き心地”はあまり重視しない人が多いのではないだろうか。私も