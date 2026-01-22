【新華社北京1月22日】中国国務院台湾事務弁公室の彭慶恩（ほう・けいおん）報道官は21日の記者会見で、台湾の民進党当局が米国との関税交渉で予定目標を達成し、「台湾モデル」が米国の支持を得たと主張していることについて、いわゆる交渉合意は民進党当局の「身売り」であり「降伏」であると表明した。彭氏は次のように述べた。いわゆる台米貿易交渉は、実際には米国が関税を武器に台湾の対米投資を大幅に増やすよう最大限