（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は22日、原子力発電所の再稼働検討とグリーンエネルギーの推進は両立可能だとの考えを示した。頼総統は21日、台湾電力（台電）第2原発（北部・新北市）と同第3原発（南部・屏東県）について、台電が再稼働に向けた準備を始めていると明らかにしていた。頼総統は報道陣の取材に対し、台湾は昨年5月に第3原発2号機が運転停止して「原発ゼロ」になって以降も、電力の需要に対する供給余力を