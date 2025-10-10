¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡¢Æü²ÚµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡ÊÆü²Úº©¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï10Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÁíÅýÉÜÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ²ÚÌ±¹ñ¹ñ·ÄÆü¡Ê¹ñ²È¤ÎÆü¡Ë¤Îµ­Ç°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¸á¸å¤ËÆ±»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Çº´¡¹ÌÚµª»öÌ³¶ÉÄ¹ÂåÍý¤Ï¡¢ÂæÉ÷18¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¹¿¿åÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©¤Î¤»¤­»ß¤á¸Ð¤Î¿å°Ì´Æ»ë¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¥À¥à¿å°Ì´ÑÂ¬¥Ö¥¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ë¬Âæ¤·¤¿¤Î¤Ï¸Å²°·½»ÊÆü²Úº©²ñÄ¹¤é28¿Í¤Î½°»²Î¾±¡