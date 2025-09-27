（台北中央社）元外交部長（外相）の程建人（ていけんじん）氏が26日夜、死去した。86歳だった。1939年、中国・上海で生まれた。国立政治大学外交学科出身。67年に外交部（外務省）入りしてから駐米秘書、北米司長（局長）、常務次長（事務次官）などを歴任した。国民党・李登輝政権末期の99年11月から外交部長を約半年務めたほか、2000〜04年には駐米代表（大使に相当）として民進党・陳水扁政権の対米外交を支えた。国民党員であ