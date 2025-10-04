（台北中央社）与党・民進党は4日、自民党総裁選で高市早苗前経済安全保障担当相が選出されたのを受け、「心から、最も熱烈に祝福する」とする頼清徳（らいせいとく）総統兼党主席（党首）のコメントを発表した。また辞任の意向を表明した石破茂首相に対しても、心からの感謝と敬意を示した。民進党は、高市氏を台湾の揺るぎない友人だとした上で、民進党と自民党の関係は友好的かつ深いものだと強調。高市氏のリーダーシップの下