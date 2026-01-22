ミニストップが、2026年2月期通期7000万円としていた純利益を60億円の純損失見通しに一転させました。消費期限偽装問題で、手づくりおにぎりの販売を一時中止。客数も減少して2025年3-11月の日販は4％程度低下しました。「店内手づくり」というミニストップ最大の差別化要因が、経営リスクとして顕在化したことを物語っています。◆通期12億の黒字から35億の赤字へ下方修正今期は通期で12億円の営業利益を計画していました。今