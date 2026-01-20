ねこの可愛さに癒やされながら、ほっとひと息つけるおやつがあったら嬉しいですよね。そんな願いを叶えてくれる新作が、ねこねこから新登場します。2026年2月2日（月）より発売されるのは、はちわれ模様を表現したねこ型スコーン2種類。見た目の愛らしさはもちろん、ほろほろ食感とやさしい甘さにもこだわった一品です。忙しい毎日のブレイクタイムや、気軽なギフトにもぴったりな存在になりそうです♡ はちわれ模様が