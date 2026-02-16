ミニストップは2月17日(火)から3月2日(月)まで、全国1,760店の店舗で「増量フェア」第1弾を開催する。3月2日の「ミニストップの日」にあわせて実施される本企画は、日頃の感謝を込めた感謝祭の一環。今年は「増量フェア」をメインに、通常より内容量を増やしながら価格は据え置きの商品を展開する。第1弾では、フライドポテトや弁当、サラダ、サンドイッチ、デザートなど計8商品がラインアップされる。【50％増量フェア対象商品の