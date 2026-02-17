ミニストップが、3月2日の「ミニストップの日」に合わせて、人気商品を通常より50％増量した「増量フェア」を2月17日から期間限定で実施します。【写真】ドーン！50％増量になると、スゴい！32円引きになる対象商品も一挙、公開！同フェアは第2弾まで実施。第1弾では、人気ホットスナック「Xフライドポテト」（321円）が1.5倍量になるほか、「わかめごはん」（116円）の米が2倍に、「得々にぎり寿司」（645円）が12貫プラ