「働きすぎ」と言われやすい日本人は、どうしたら効率的に休暇を取れるのか。世界各地の働き方を調査する「世界の働き方研究所」の調べによると、ヨーロッパの「週休3日制」は、週休2日制と同水準の給料を維持できるという。その仕組みを紹介する――。※本稿は、世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yusuke Ide※