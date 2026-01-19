「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）天皇陛下が観戦される「天覧相撲」が６年ぶりに行われ、ＳＮＳでも注目を集めた。天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは国技館２階の貴賓席にお座りに。皇后雅子さまは薄紫色、愛子さまは華やかなピンクの着物姿で来館された。ＳＮＳでは「雅子さまと愛子さまのお着物が素敵」、「本当にお綺麗」、「笑顔が素敵すぎる」などの声の他、愛子さまの着物を見てすぐに反応する人も。２