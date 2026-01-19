サメによる襲撃が起きた海岸に派遣された救急隊＝18日、オーストラリア・シドニー/Nine News（CNNオーストラリア・シドニーの海岸で、サメにかまれた12歳の少年を友人たちが水中から引き揚げて救出した。当局は、この少年は病院に搬送されたが、今も「生死の境をさまよっている」と明らかにした。ニューサウスウェールズ州警察海上管区司令官のジョセフ・マクナルティ警視は19日の記者会見で、「警察が現場に駆けつけたときは、