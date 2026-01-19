プルデンシャル生命保険のロゴ＝16日、東京都千代田区外資系生命保険大手プルデンシャル生命保険の営業職員らが、顧客に架空の投資話を持ちかけるなどして計約31億円の金銭を不正に受け取っていた問題で、同社が週内にも記者会見を開く方向で検討していることが19日、分かった。約100人の社員や元社員が関与しており、問題が生じた背景などの説明が焦点となる。プルデンシャル生命は16日、不正に関する調査結果としてプレスリ