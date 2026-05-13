警察車両の赤色灯北海道教育委員会は13日、道立高の部活動の送迎中に、生徒8人が乗るワゴン車が横転する事故が3日にあったと発表した。けが人はいなかった。ワゴン車はレンタカーで、顧問の教員が運転していた。道教委によると、事故は3日午前8時半ごろ発生。道東部の道立高が部活の練習試合に向かっていた際、路上に現れたシカを避けようと道路外に脱輪し停止。その後、横転した。道教委は部活での生徒の引率について原則、