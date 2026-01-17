【ワシントン、テヘラン共同】トランプ米大統領は16日、イラン指導部が反政府デモ参加者の処刑を停止したと評価し「深い敬意を表する」と述べた。ホワイトハウスで記者団に語った。デモ参加者が殺害されれば軍事介入も辞さないとしてきた強硬姿勢を軟化させた。ロイター通信は16日、人権団体や住民の情報としてイランの抗議活動は当局の弾圧でほぼ沈静化したもようだと報じた。トランプ氏はイランで予定されていた800人以上の