イランに対する大規模な軍事攻撃が開始されてから1カ月余り。今やゴーストタウンと化した首都テヘランだが、かつては洗練された先進国家の様相を呈していた。＊＊＊【実際の写真】ドバイモールの3倍以上！「イラン」の豊かさを象徴する“驚きの光景”世界6位の自立式タワーテヘランにそびえる塔の名はボルジェ・ミーラード。ペルシャ語で「誕生の塔」を意味し、自立式タワーでは世界6位の高さを誇る。国際コンベンションセ