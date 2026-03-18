「エアバスA340」ベースの政府専用機イスラエル空軍は日本時間2026年3月16日、イランのテヘランにあるメヘラーバード国際空港へ大規模な攻撃を行い、イラン政府専用機を破壊したと発表しました。海外メディアや著名なジャーナリストなどが、激しく燃え上がる同空港の様子をSNSに投稿しています。【動画】えっ…これが「大炎上するイランの空港」驚愕の現場ですイランは現在アメリカ・イスラエルと戦争状態に入っており、今回の