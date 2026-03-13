米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦が続く中、3月11日に首都テヘラン西部で発生した大規模爆発を巡り、米軍が超大型爆弾を使用した可能性が取り沙汰されている。現地で撮影された映像には巨大な火球とキノコ雲のような煙が立ち上る様子が映っており、軍事専門家の間では「通常爆弾としては最大級」とされる爆弾が使用された可能性が指摘されている。米軍が保有する大型爆弾の一つが、GBU‑43/B MOAB（Massive Ordnance A