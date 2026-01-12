10日からの3連休をこの冬一番の寒波が襲う中、奥深い山あいの森林にほら貝の音が鳴り響いたのは、埼玉・越生町の黒山三滝。極寒の中、集まった女性8人の目的は滝行。山道を登り、落差11メートルの男滝へと到着した女性たちは、順番に滝つぼの中へ。激しい音を立てて流れ落ちる滝に打たれる女性たち。滝行を終えると、晴れやかな表情になっていました。滝行の参加者：この極寒の滝に入れたら割と怖いものはもうないかな。あとは本当