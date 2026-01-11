1971年12月24日に新宿伊勢丹前の交番が爆破された、新宿クリスマスツリー爆弾事件。同事件を筆頭に数々の爆破事件などを実行した過激派「黒ヘルグループ」のメンバーとして指名手配された俳優・梶原譲二を父に持ち、家族で逃亡生活を余儀なくされた脚本家の梶原阿貴（52）。【衝撃画像】彫りが深くてかっこいい…イケメン俳優で“指名手配中の爆弾犯”だった父親を写真で見るその出自を記した『爆弾犯の娘』（ブックマン社）が