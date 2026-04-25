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8年前の六本木マンション殺人事件 国際手配されていた交際相手の男を逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2018年に東京・六本木のマンションで29歳女性が殺害された事件
  • 交際相手の男が潜伏先のマレーシアから移送され逮捕されたと分かった
  • 男は事件直後に出国し、警視庁は国際刑事警察機構を通じて国際手配をした
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