5月15日、劇場版「クレヨンしんちゃん」の一番くじが登場。あの名シーンを再現したフィギュアなど、思わずクスっと笑える“クレしん”らしいアイテムがいっぱいです!🤖全ラインナップ公開🤖￣￣V￣￣￣￣￣￣￣￣￣一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃんvol.2 名作シネマズ🎥https://1kuji.com/products/shinchan12📅5/15(金)より 一番くじONLINEにて販売開始予定📅┈┈┈┈