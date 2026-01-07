石棺が地表に露出した前方後円墳がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】石棺の頭が地表に飛び出しています「何これ？大っきい前方後円墳の石棺の頭が墳丘から飛び出してるよー 」とその模様を紹介したのは古墳愛好家のあると紀はさん（@oosazakikun）。あると紀はさんが紹介したのは兵庫県姫路市にある檀場山古墳。石棺は墳墓の中枢なので通常は土深くに埋められているのだが、どうしたわけかこちらではそれが地表に露出してし