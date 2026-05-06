11年前の「神社仏閣連続油まき」の犯人が’26年の４月までに『FRIDAYデジタル』が報じた事件記事のその後を追う【事件その後…】。今回は３月に千葉県内の重要文化財に油のようなものをまいたとして「建造物損壊」の容疑で米国在住の男が逮捕された事件の“その後”だ。３月12日に報じた記事を一部引用してお届けする（《》内は当時の記事より引用、記事では金山被告の当時の呼称は「容疑者」でしたが、「被告」に改めています）。