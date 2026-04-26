¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¾ö¤ÎÉß¤­Êý¤À¡×¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û515.7ËüÉ½¼¨¡¢4.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?ÉÔ»×µÄ¤Ê¾ö?¤È¤½¤Î½»Âð¡Ê²èÁüÁ´5Ëç¡Ë¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÏÂ¼¼¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯4·î12Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÎ¹¤¹¤ë¾®ÁÎ¡Ê¡÷tabisurukozo¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹­¤¤¾ö¤Î´Ö¤ÎÉ÷·Ê¡£¤¿¤À¡¢¾ö¤ÎÉß¤­Êý¤¬¸«´·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥°¥¶¥°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«......¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±ï¤ò¤¢¤¨¤Æ¤º¤é¤·¤ÆÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£