重慶市渝中区の解放碑商業圏にあるコーヒー教室では、中国各地から来た受講者が一生懸命ラテアートの練習をしていた。責任者の鄭欣楽（ジョン・シンラー）さんは、「教室では以前はバリスタだけを対象にしていたが、多くの旅行者や愛好者のニーズを満たすべく、2025年に2〜3時間の初心者向けコースを新設し、修了後に『愛好者証書』を発行している。わずか1年で、1000人以上に証書を授与してきた」とした。新華社が伝えた。このよ