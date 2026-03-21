旅行先で食べるだけでなく、デパートの催事でも人気の「駅弁」。日本の旅の情緒を支えてきた駅弁が大きな転換期を迎えています。2023年、広島駅弁当株式会社が呼びかけ人となり、駅弁を国の「登録無形文化財」に登録しようとする動きが本格化。その後、一般社団法人 日本鉄道構内営業中央会やJR各社、全国の駅弁業者が結集、駅弁を「守るべき伝統文化」として再定義する動きが加速しているそうです。【写真】釜めしの「頭だけ」っ