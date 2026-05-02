「日本は名車を捨てろと言うのか？」毎年ゴールデンウィークの前後になると、多くの自家用車所有者のもとへ「自動車税」や「軽自動車税」の納税通知書が送付されます。これらの税金は、4月1日時点での所有者に課される地方税です。かつて道路網が未整備だった時代にその建設・整備費用を確保する目的で導入されましたが、現在も道路の維持管理や地方自治体の運営を支える財源となっています。【画像】「ええっ…！」これが13年