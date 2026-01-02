AlibabaのAI研究チームであるQwenが画像生成AIモデル「Qwen-Image-2512」を2025年12月31日に公開しました。Qwen-Image-2512はAI生成画像っぽくない実写風画像を生成できることを大きな特長としています。すでにモデルをダウンロードしてローカルで実行可能になっていたので、実際に使ってみました。Qwen-Image-2512: Finer Details, Greater Realismhttps://qwen.ai/blog?id=qwen-image-2512従来のQwen-Image(左)とQwen-Image-2512