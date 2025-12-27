¤³¤Îµ­»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È ¢£MTÌÈµö¤Ï¹Ö½¬Ê¬Î¥¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤¬¼èÆÀ¼Ô¤Ï¤Ê¤ª3³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë ¢£MT¤ÈAT¤¬Î¾ÊýÀßÄê¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¤äÇ³ÈñÀ­Ç½¤Ï¼Ö¼ï¼¡Âè¤À ¢£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤ÏMT¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤ÈÓÏ¹¥À­¤¬°ÍÁ³¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë AT¼çÎ®»þÂå¤Ë¤¢¤¨¤ÆMT¤òÁª¤ÖÍýÍ³ 2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢MT¼Ö¤ò±¿Å¾¤Ç¤­¤ëÌÈµö¤Î¹Ö½¬¤âAT¼Ö¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆAT¤Î¶µ½¬²áÄø¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢MT¤Î¶µ½¬¤òÊÌÅÓ¼õ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈMT¤¬ÆÃ¼ì¤ÊÌÈµö¤Ë»×¤¨¤ë¤¬