AT¼çÎ®»þÂå¤Ë¤¢¤¨¤ÆMT¤òÁª¤ÖÍýÍ³
¡¡2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢MT¼Ö¤ò±¿Å¾¤Ç¤¤ëÌÈµö¤Î¹Ö½¬¤âAT¼Ö¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆAT¤Î¶µ½¬²áÄø¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢MT¤Î¶µ½¬¤òÊÌÅÓ¼õ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈMT¤¬ÆÃ¼ì¤ÊÌÈµö¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÂè°ì¼ïÉáÄÌ±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢AT¸ÂÄê¤ÏÁ´ÂÎ¤Î68¡ó¤À¡£»Ä¤ê¤Î32¡ó¤ÏMT¤â±¿Å¾¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢MT¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÇMT¤·¤«ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ»º¾èÍÑ¼Ö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£MTÀìÍÑ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀìÍÑ¤Î¼Ö¼ï¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢MT¼Ö¤Î¹ØÆþ¤ÏAT¼Ö¤È¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï±¿Å¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î»È¤¤Êý¤ä¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤â¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¡¢²Á³Ê¤Ï¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏMT¼Ö¤¬°Â¤¤¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥ä¥ê¥¹¤Ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÉZ¡É¤Ï¡¢ÌµÃÊÊÑÂ®AT¤ÎCVT¼Ö¤¬223Ëü7400±ß¤Ç¡¢6Â®MT¼Ö¤Ï213Ëü4000±ß¤À¡£MT¼Ö¤ÈCVT¼Ö¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ê¤É¤Ë¼ã´³¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ìó10Ëü±ß¤Î²Á³Êº¹¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢MT¼Ö¤Î²Á³Ê¤òAT¼Ö¤è¤ê¤â³ä°Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤¤¤Þ¤Ï¡¢AT¼Ö¤ÈMT¼Ö¤Î²Á³Ê¤òÆ±³Û¤Ë¤¹¤ë¼Ö¼ï¤âÁý¤¨¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¸¥à¥Ë¡¼¤È¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï5Â®MT¼Ö¤¬4Â®AT¼Ö¤è¤ê¤â°Â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤Þ¤ÏÆ±²Á³Ê¤À¡£¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤Ï°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ5Â®MT¼Ö¤¬°Â¤¤¤¬¡¢²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÆ±³Û¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£°ÊÁ°¤ÏMT¼Ö¤ÎÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏAT¼Ö¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤¬°µÅÝÅªÁý¤¨¤Æ¡¢ÎÌ»º¸ú²Ì¤Ë¤è¤êAT¼Ö¤¬³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆ±¤¸²Á³Ê¤Ë¤¹¤ë¼Ö¼ï¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¹ØÆþ¸å¤Î°Ý»ýÈñ¤òº¸±¦¤¹¤ëÇ³Èñ¤ÎÍ¥Îô¤Ï¡¢¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£¥ä¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë6Â®MT¼Ö¤ÎWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï19km/L¡¢CVT¼Ö¤Ï21.0¡Á21.3km/L¤È¡¢CVT¼Ö¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤¬¾¡¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥¤¥Õ¥ÈMX¤Ç¤Ï¡¢1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î5Â®MT¼Ö¤Ï¡¢WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤¬25.4km/L¤Ë¤Ê¤ê¡¢CVT¼Ö¤Î24.5km/L¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËMT¤ÈAT¤ÎÇ³Èñ¤ÎÍ¥Îô¤Ï¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏCVT¼Ö¤¬ÎÉ¹¥¤À¡£CVT¤ÏÌµÃÊÊÑÂ®AT¤Ç¡¢Áö¹Ô¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥®¥äÈæ¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»È¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÇäµÑ³Û¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡¢GR86¡¢¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÏMT¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËAT¤è¤ê¤â¹âÃÍ¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢½¤ÍýÂå¤Ç¤âº¹¤¬¤Ä¤¯¡£º£Æü¤ÎAT¤Ï¡¢CVT¤ä2ÁÈ¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò»È¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤À¡£½¤Íý¤Ë¤â¼ê´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬ÁêÅö¤Ë¿¤Ó¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢CVT¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ëÆþ¸Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£