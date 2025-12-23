「グランドアライバル」に登場したアラン・ピカソ【写真：編集部】THE ANSWER

井上尚弥が到着セレモニーに登場 世界同級2位のピカソが言及

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 井上尚弥は27日、WBC世界同級2位のアラン・ピカソとの防衛戦に臨む
  • 23日の到着セレモニーに登場すると、集まった報道陣から大きな歓声を浴びた
  • ピカソは「台無しにする自信はある?」と聞かれると、「当然さ」と断言した
記事を読む

