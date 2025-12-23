到着セレモニー・グランドアライバルに登場

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は27日に、サウジアラビアの首都リヤドでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。試合は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベント。23日に行われた到着セレモニー「グランドアライバル」に登場すると、集まった報道陣から大きな歓声を浴びた。ピカソは場内インタビューで井上について言及した。

白いウェアと黒のパンツで登場したピカソ。場内インタビューで今回の試合について「この試合を長い間待ち続けてきた。時間はあったし、しっかりと準備してきた。ベルトを家に持ち帰るのが待ちきれない」と自信満々に話した。

インタビュアーから「（ピカソは）ノーベル賞も目指しているとのことですが、井上を倒すのはノーベル賞並みの偉業でしょうか？」と聞かれると「もちろん。僕はノーベル賞と4つのベルト両方を手にした自分を思い描いている。準備はできているよ」とした。

井上は将来的に前WBC、IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人（M.T）との試合が視野に入る。ピカソは「台無しにする自信はある？」と聞かれると、「当然さ」と断言。「世界中の注目が集まっていても、僕は落ち着いているし、出来ることをやるだけさ」と語った。

戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信される。



（THE ANSWER編集部）