26歳のとき、全身の筋肉が動かなくなる難病ALS（筋委縮性側索硬化症）を発症し、闘病を続けながらクリエイターとして活動する武藤将胤（まさたね）さん。彼の人生に寄り添う妻の木綿子（ゆうこ）さんに、病気を知りながら結婚を決意したときの心境を聞きました。 【写真】難病と知りながら結婚した夫との結婚式での様子（6枚目/全22枚） 第一印象は「ちょっとチャラいのかな」 モデルや舞台女優として活動して