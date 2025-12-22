年末年始の関東は、この時期としては10年に一度の暖かさになる可能性があります。気象庁が発表した早期天候情報によりますと、12月29日から年始にかけて北海道から関東甲信は、この時期としては10年に一度の暖かさになる可能性があります。22日は、1年のうちで昼の時間が最も短い冬至の日。栃木・日光市の東照温泉では、来年の西暦に合わせ、2026個のユズが温泉に浮かべられています。男性：匂いがすごい。それもさることながら、