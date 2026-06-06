サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に向けて、メキシコのモンテレイで事前合宿を行う日本代表は４日（日本時間５日）、前日から時間、場所ともに変更して練習を行った。練習場を巡って想定外が続き、当初予定していたものから２つ目の代替地。相次ぐ変更のドタバタ劇に、山本昌邦技術委員長（６８）が急きょ取材に応じ、状況を説明した。足の違和感から回復途中だという主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝は