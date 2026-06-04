サッカーW杯北中米大会の開幕を6月11日に控える中、国際サッカー連盟(FIFA)は大会チケット販売ページの法的文書を更新。マイボトルやペットボトルを含むスタジアムへの水筒の持ち込みを禁止すると追記し、物議を醸している。チケット販売ページの法的文書には、禁止事項として「ボトル、カップ、ジャー、缶、その他投げ込まれる恐れや怪我の原因となる可能性のある密閉容器または蓋付きの容器、およびガラス製やその他の割れや