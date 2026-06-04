女優の森七菜（２４）と俳優の青木柚（２５）が５月、都内の高級飲食店で密会していたことが分かった。今をときめく人気若手役者同士の逢瀬。にこやかにテーブルを挟んで?冷麺シェア?するその関係性は――。５月中旬の午後８時ごろ、都内のハイセンスエリアにある高級飲食店で向き合う売れっ子役者の姿があった。気温３０度近くまで上昇した季節外れの暑さはようやくやわらぎ、その表情もほころぶ。著名人が足しげく通う店内に