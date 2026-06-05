今日5日(金)も関東や北日本の太平洋側では、海からの湿った冷たい空気『やませ』の影響で、気温の上がり方が鈍くなっています。沿岸の地域を中心に正午の気温は20℃に届いておらず、肌寒い体感です。服装でうまく調節をするなど、体調を崩さないようご注意ください。関東や北日本の太平洋側はきょうも肌寒さが続く今日5日(金)も本州付近には北からオホーツク海高気圧が張り出し、関東や北日本の太平洋側を中心に海からの湿った冷た