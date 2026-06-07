実戦データが導く走行性能の進化「GRMNカローラ」を発表 モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくりを推進するGAZOO Racingより、限界領域での操縦性を追求した究極の「GRMNカローラ」が登場しました。マスタードライバーのモリゾウ氏が掲げた目標のもと、ドイツのニュルブルクリンクや日本のスーパー耐久シリーズで徹底的に磨き上げられた車両です。【画像ギャラリー】これがGRMNカローラです。（26枚）公式に