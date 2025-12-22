お笑いコンビ・ナイツ塙宣之（47）が22日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜後1：00）に生出演。きのう21日に行われ、自身が審査員を務めた『M-1グランプリ2025』について言及した。【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見塙は冒頭「ポケットパンパン、ポケットパンパンやでー」とM-1の豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラのボケからスタート。「これ以外なにか残りました？」といい