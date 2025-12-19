高市総理にとって初となった臨時国会が閉会した。10月20日の発足から高支持率を武器にガソリン減税などの政策を進めたが、「議員定数削減」をめぐる日本維新の会との連立合意は来年の国会に先送りとなった。一方の維新からは「必ず今国会で衆院50削減を達成する。できなければ連立離脱だ」という連立合意当初の強気は消え失せた。はやくも「下駄の雪」に成り果ててしまったのか。選挙区調整もままならない“異形の連立政権”の賞味