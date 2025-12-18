政府は18日、日米関税交渉で合意した対米投資に関する協議委員会の初会合を米政府とオンラインで開催したと発表した。「意見交換を行うとともに、（投資）案件形成に向けて引き続き緊密に連携していくことを確認した」と説明した。会合は日本時間の18日午前に開き、日本から財務省や外務省、経済産業省のほか、国際協力銀行（JBIC）と日本貿易保険（NEXI）が出席した。米側は商務省とエネルギー省が参加した。米ブルームバーグ