海上自衛隊下総教育航空群司令部（千葉県柏市）は18日、同僚を殴ったなどとして、下総航空基地隊所属の3等海曹（28）を停職110日の懲戒処分にしたと発表した。「仕事中にトラブルになり、かっとなった」と話しているという。司令部によると、3曹は2023年11月15日、基地内で後輩隊員を押し倒し、左腕を複数回殴ってあざを負わせた。21年7月に自身の銀行口座のキャッシュカードを部外の知人に譲渡し、金銭を受け取ったことも処