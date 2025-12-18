米Googleは12月17日（現地時間）、高速・低コストを重視したAIモデル「Gemini 3 Flash」を発表した。Gemini 3世代の推論力を、Flash系の低遅延と効率で提供する。同日より、GeminiアプリおよびGoogle検索のAIモードのデフォルトモデルとなり、Gemini API/Google AI Studio、開発環境（Google Antigravity、Gemini CLI）、Vertex AIなどでの展開が開始された。GoogleがGemini 3 Flashで目指すのは、AIをより身近で、ストレスのない