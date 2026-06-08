エンジンで充電するEVレンジエクステンダー車（RExまたはREEVと呼ばれる）は実にシンプルだ。小型のバッテリーを搭載し、充電量が低下した際にはガソリンエンジンで充電できるEVである。【画像】中国の新鋭ブランド、ガソリンエンジン搭載SUVを英国導入【リープモーターC10ハイブリッドEVを詳しく見る】全17枚従来、RExはシリーズハイブリッドの一種である。電気モーターで車輪を駆動し、エンジンは発電機としてバッテリーを充電